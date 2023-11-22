Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık fırtınadan etkilenen ilçede açıklama yaptı Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sel ve fırtına nedeniyle hasar oluşan ilçeyi, eskisinden daha iyi hale getirmek için çalışacaklarını söyledi.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sel ve fırtına nedeniyle hasar oluşan ilçeyi, eskisinden daha iyi hale getirmek için çalışacaklarını söyledi.

Posbıyık, Karadeniz Ereğli sahilinde gazetecilere, hafta sonu kentin büyük bir afet yaşadığını ve birçok yerde su baskınlarının olduğunu belirterek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olmak üzere diğer ilgili kişi ve kurumların kendilerini bu acılı anlarında yalnız bırakmadığını dile getiren Posbıyık, Karadeniz Ereğli halkı adına teşekkür etti.

Posbıyık, ilçede heyelanlar, çökmeler olduğunu, mezarlıkların, piknik alanlarının, çarşıların, plajların zarar gördüğünü anlatarak, görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Fırtınada balıkçı teknelerinin de zarar gördüğünü aktaran Posbıyık, evlerin ve iş yerlerinin çatılarının uçtuğunu, su baskınlarının yaşandığını belirtti.

İlçede yaşanan diğer olumsuzluklar ve zararlardan da bahseden Posbıyık, fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı geminin kayıp 11 personelinin bulunmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini hatırlattı.

Posbıyık, ilçenin ayağa kalkması için 200 milyon liraya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Belediye Başkanı Posbıyık, sel ve fırtına nedeniyle hasar oluşan ilçeyi, eskisinden daha iyi hale getirmek için çalışacaklarını sözlerine ekledi.