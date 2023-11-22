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        Karadeniz Ereğli'deki fırtına balıkçıları da etkiledi

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde hafta sonu yaşanan fırtına ve kuvvetli yağış, balıkçıları da etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 18:06 Güncelleme: 22.11.2023 - 18:06
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        Karadeniz Ereğli'deki fırtına balıkçıları da etkiledi
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde hafta sonu yaşanan fırtına ve kuvvetli yağış, balıkçıları da etkiledi.

        Karadeniz Ereğli Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Murat Toprak, AA muhabirine, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle büyük bir doğal afet yaşadıklarını söyledi.

        Toprak, Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisinin, 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batmasından üzüntü duyduklarını kaydetti.

        Sel nedeniyle zarar gördüklerini anlatan Toprak, "Biz ön çalışma yaptık. Amatör, fiber tekne dediğimiz 70 civarı tekne kaybımız var. Yeşil ruhsatlı teknelerimizden de 15 civarı ağır hasarlı teknemiz var. Bir trol teknemiz battı." diye konuştu.

        Bugün denize açıldıklarını aktaran Toprak, "Hamsi vardı. Bugün hamsi avcılığı yaptık. Allah bereket versin." dedi.

        Toprak, yaşanan afetin balık fiyatlarını etkilemeyeceğini düşündüklerini dile getirerek ön çalışma sonrası çıkardıkları hasarı yetkililere bildirdiklerini sözlerine ekledi.

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