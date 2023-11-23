GÜNCELLEME - Zonguldak'ta batan geminin kayıp 10 personelini arama çalışmaları sürüyor Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 10 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 5. gününde karadan, havadan ve denizden devam ediyor.

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 10 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 5. gününde karadan, havadan ve denizden devam ediyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personel için gece boyunca karadan tarama faaliyeti yürütüldü.

Bölgede AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri ve diğer ekiplerin katılımıyla kayıp 10 personelin bulunması için karadan, havadan ve denizden gün boyunca da çalışmalar yürütülüyor.

- AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 19 Kasım'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle batan yük gemisinde kaybolan 10 kişiyi arama çalışmalarının 5. gününde devam ettiği belirtildi.

Arama çalışmalarında, 372 personel, 2 uçak, 2 helikopter, 18 bot, 3 dron, 2 su altı robotu (ROV) ve 3 sonarın (YTS) aktif olarak görev aldığı aktarılan açıklamada, "Kayıp vatandaşlarımız için tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla sahadayız." ifadesine yer verildi.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıktığı sırada askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan birinin cansız bedenine 20 Kasım'da, bir personelin cansız bedenine ise bu sabah saatlerinde ulaşılmıştı.