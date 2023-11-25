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        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmaları, hava muhalefeti nedeniyle karadan sürdürülebiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 09:56 Güncelleme: 25.11.2023 - 09:56
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        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
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        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmaları, hava muhalefeti nedeniyle karadan sürdürülebiliyor.

        Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmalarına 8'inci gününde devam ediliyor.

        Kayıp 7 personelin bulunması için AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve diğer ekiplerin katıldığı aramalara, bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle havadan ve denizden müdahale edilemiyor.

        Gece boyunca da devam edilen karadan tarama çalışmalarını yürüten ekipler, hava şartlarının normale dönmesiyle havadan, su üzerinden ve denizaltından aramalara devam edecek.

        Bu arada kuvvetli rüzgarın etkisini sürdürdüğü kent genelinde yaklaşık 1500 kişilik ekip ve çok sayıda araç, muhtemel olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

        Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıktığı sırada askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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