Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 12. gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 13:05 Güncelleme: 30.11.2023 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 12. gününde devam ediyor.

        Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında, gece boyunca karadan tarama faaliyeti yapıldı.

        Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ve diğer ekipler, kayıp personeli arama çalışmalarını karadan ve denizden sürdürüyor.

        Deniz Üs Komutanlığı personeli botla liman içinde kıyı kesimleri tararken, sahil güvenlik ekipleri de liman içi ve dışında arama çalışması yürütüyor.

        Arama çalışmalarına, TCG Akın arama ve kurtarma gemisi de katılıyor.

        Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıktığı sırada askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Seçil Erzan soruşturmasında dikkat çeken not ele geçirildi!
        Seçil Erzan soruşturmasında dikkat çeken not ele geçirildi!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        "Bekle bizi Kopenhag"
        "Bekle bizi Kopenhag"
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Mağdurlar mı suçlular mı?
        Bilim insanlarından güneş fırtınası uyarısı
        Bilim insanlarından güneş fırtınası uyarısı
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Doğumda yaşandı! Vücudunda unutulan gazlı bez, 2 yıl sonra fark edildi
        Doğumda yaşandı! Vücudunda unutulan gazlı bez, 2 yıl sonra fark edildi
        Emlak vergisinde son gün
        Emlak vergisinde son gün
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        Alman Cumhurbaşkanı Katar'a inişinde 30 dakika bekledi
        Alman Cumhurbaşkanı Katar'a inişinde 30 dakika bekledi
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        "Manchester cehennemde çöktü"
        "Manchester cehennemde çöktü"
        Kalaşnikoflu şehir eşkıyaları yakalandı!
        Kalaşnikoflu şehir eşkıyaları yakalandı!
        Özgür Özel ile Meral Akşener görüştü! İttifak değil işbirliği
        Özgür Özel ile Meral Akşener görüştü! İttifak değil işbirliği
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunmuştu! Katil kaçtı!
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?

        Benzer Haberler

        Ereğli-Alaplı yolunda heyelan
        Ereğli-Alaplı yolunda heyelan
        Zonguldak merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
        Zonguldak merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
        Karadeniz Ereğli'de fırtınanın izleri siliniyor
        Karadeniz Ereğli'de fırtınanın izleri siliniyor
        Zonguldak'ta kayıp denizciler 11 gündür aranıyor
        Zonguldak'ta kayıp denizciler 11 gündür aranıyor
        'TCG Akın', 7 kayıp denizci için Ereğli'de
        'TCG Akın', 7 kayıp denizci için Ereğli'de
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor