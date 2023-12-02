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        Zonguldak'ta engelli öğrenciler fidanlarını toprakla buluşturdu

        Zonguldak'ta Uzun Mehmet Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenleri ve öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında fidan dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 20:59 Güncelleme: 02.12.2023 - 21:03
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        Zonguldak'ta engelli öğrenciler fidanlarını toprakla buluşturdu
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        Zonguldak'ta Uzun Mehmet Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenleri ve öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında fidan dikti.

        Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler kumkuat, limon ve aromatik tıbbi bitki fidanlarını toprakla buluşturdu.

        Okul müdür yardımcısı Ayşegül Çolak, gazetecilere, etkinlikteki amaçlarının öğrencileri günlük yaşama dahil etmek olduğunu söyledi.

        Öğrencilerin özgüvenlerinin artırılması konusunda bu tür etkinliklerin önemli olduğuna değinen Çolak, "Elde ettiğimiz ürünleri değerlendireceğiz. Amacımız, çocuklarımızı akademik olarak bir yerlere getirmek ama her şeyden önemlisi günlük yaşamda toplumun bir bireyi haline getirebilmek, bağımsız yaşamlarını onlara kazandırabilmek." şeklinde konuştu.

        Öğrenci 8 yaşındaki Yusuf Ahmet Açıksöz de ağaç diktiği için mutlu olduğunu söyledi.

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