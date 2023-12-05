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        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Yeni yangıç türü bulunan Gökgöl Mağarası, bilim dünyasına yeni keşiflerin kapılarını aralıyor

        GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta galeri, sarkıt, dikit, sütun ve travertenleriyle ilgi gören Gökgöl Mağarası, milyonlarca yıllık mercan fosilleri ve son dönemde keşfedilen kabuklu türüyle bilimsel çalışmalara da konu oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 12:14 Güncelleme: 05.12.2023 - 12:14
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        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Yeni yangıç türü bulunan Gökgöl Mağarası, bilim dünyasına yeni keşiflerin kapılarını aralıyor
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        GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta galeri, sarkıt, dikit, sütun ve travertenleriyle ilgi gören Gökgöl Mağarası, milyonlarca yıllık mercan fosilleri ve son dönemde keşfedilen kabuklu türüyle bilimsel çalışmalara da konu oluyor.

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