Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta ambulansa yol veren makiniste plaket takdim edildi

        Zonguldak'ta kullandığı treni durdurarak ambulansın geçişini sağlayan makiniste plaket verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 19:52 Güncelleme: 06.12.2023 - 19:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta ambulansa yol veren makiniste plaket takdim edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ta kullandığı treni durdurarak ambulansın geçişini sağlayan makiniste plaket verildi.

        Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait trenin makinisti Erkan Öyüm, Uğur Mumcu Kavşağı'nda, 27 Kasım'da araçların geçiş güzergahı olan yolda treni durdurup ambulansın geçişine izin verdi.

        TTK Demiryolu Başmühendisliği Şantiyesi'nde düzenlenen törende İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, makinist Öyüm'e duyarlı davranışından dolayı plaket takdim etti.

        Güner, Öyüm'ü kutlayarak, "Bizim için sağlıkta dakikalar çok önemli. O ambulansın içinde kalp krizi ve beyin kanaması geçiren hastamız olabilirdi." ifadesini kullandı.

        TTK Liman ve Demiryolu İşletme Müdürü Metin Şahin ise Güner ve beraberindeki ekibin işletme müdürlüğünü ziyaretinden ve çalışanlarına teşekkür plaketi verilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

        Törene, Sağlık Hizmetleri Başkanı Bilal Cin, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıoğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Merkez Şube Başkanı Aysel Yaman Kocabaş, diğer ilgililer ile TTK Demiryolu makinistleri ve çalışanları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        81 yaşında nafaka şoku!
        81 yaşında nafaka şoku!
        14 yaşındaki Zelin'in cansız bedeni bulundu
        14 yaşındaki Zelin'in cansız bedeni bulundu
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Güneş fırtınaları ve internet kıyameti
        Güneş fırtınaları ve internet kıyameti
        Düşüşün nedeni yeni arz kovalayanlar
        Düşüşün nedeni yeni arz kovalayanlar
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Roger Waters isyan etti
        Roger Waters isyan etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        "O zihniyet yıkılıyor"
        "O zihniyet yıkılıyor"
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Kiralık formülü tutmadı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Hepimiz ‘Delulu’yuz

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta öğrencisini darbettiği ileri sürülen öğretmene dava açıldı
        Zonguldak'ta öğrencisini darbettiği ileri sürülen öğretmene dava açıldı
        Öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmene 1,5 yıla kadar hapis istemi
        Öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmene 1,5 yıla kadar hapis istemi
        Devrek Kaymakamı Evlice, şehit yakınları ve gazilerle buluştu
        Devrek Kaymakamı Evlice, şehit yakınları ve gazilerle buluştu
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
        Zonguldak'ta madenci aileleri yer altındaki çalışma şartlarını eğitim ocağı...
        Zonguldak'ta madenci aileleri yer altındaki çalışma şartlarını eğitim ocağı...
        Zonguldak'ta jandarmadan "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" kutlaması
        Zonguldak'ta jandarmadan "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" kutlaması