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        Karadeniz Ereğli'de sel sularının iş yerine girmesi güvenlik kamerasında

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da etkili olan sağanağın ardından Pençes Deresi'nin taşması sonucu sel sularının bir iş yerine girdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 15:56 Güncelleme: 07.12.2023 - 16:20
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        Karadeniz Ereğli'de sel sularının iş yerine girmesi güvenlik kamerasında
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da etkili olan sağanağın ardından Pençes Deresi'nin taşması sonucu sel sularının bir iş yerine girdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Cep telefonu ve aksesuarları satan dükkanın güvenlik kamerası görüntülerinde, sel sularının kepenge ve cama zarar vermesi, iş yerinin kısa sürede sular altında kalması yer alıyor.

        İş yeri sahibi Fatih Yavuz, gazetecilere, kentte sağanak dolayısıyla çarşı merkezinin sular altında kaldığını, köy yolunun kapalı olması nedeniyle iş yerine gelemediğini belirterek durumu güvenlik kamerasından izlediğini söyledi.

        Büyük bir hadise atlatıldığını anlatan Yavuz, "O gün sabah saatlerinden itibaren fırtına ve sağanak başladı. Çarşıyı sel bastığına dair haber geldi. Yollar da kapalıydı. Buraya gelemedik. Gelen arkadaşlar da dükkanın epey sular altında kaldığını söyledi. Daha sonra kamera görüntülerine baktığımızda maalesef 1,5 metre su çıkıyor, kepengi ve camı patlatıyor ve dükkandaki tüm malzememiz gidiyor." diye konuştu.

        Yavuz, selin büyük zarara neden olduğunu, devletin bir miktar yardımda bulunduğunu belirtti.

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