Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 20. gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 11:48 Güncelleme: 08.12.2023 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 20. gününde devam ediyor.

        Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında, görevlilerce gece boyunca karadan tarama faaliyeti yürütüldü.

        Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), AFAD ve diğer ekipler, kayıp personeli arama çalışmalarını karadan ve denizden sürdürüyor.

        Deniz Üs Komutanlığı personeli botla liman içinde kıyı kesimlerini tararken, Sahil Güvenlik ekipleri de liman içinde ve dışında arama çalışması yapıyor. Bütün kent sahili boyunca havadan ve deniz yüzeyinden aramalar ve taramalar devam ediyor.

        Öte yandan her türlü hava şartları ve dünyanın tüm açık denizlerinde görev yapabilecek niteliklere sahip olan ve gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı KEGM'nin operasyonel gücünü artıran Nene Hatun'un, batan kuru yük gemisinin pruva (geminin baş bölümü) kısmını çevirmek için çalışmalara başladı.

        Dalgıçların arama yapabileceği her yerde çalışmaların yapıldığı, geminin yaşam mahallerinin yarı kısmının kumla, balçıkla ve içinde taşıdığı maden kütleleriyle dolu olduğu, bunun dışında kendi malzemelerinin bulunduğu bölmelerin kırıldığı, dolayısıyla suyun altındayken pompalar yardımıyla içini boşaltma imkanının kalmadığı belirtildi.

        Geminin yaşam mahallerinin olduğu arka tarafının ise yüzde 75-85 eğimle yattığı, geminin parçalanarak karaya çıkarılması ve karada arama çalışmalarına bu şekilde devam edilmesi planlanıyor.

        Ayrıca "TCG Akın" arama ve kurtarma gemisinin çalışmalarını tamamlayıp Karadeniz Ereğli Limanı'ndan ayrıldığı öğrenildi.

        Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        Erkan takip edilecek kadınlar listesinde!
        Erkan takip edilecek kadınlar listesinde!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Bakan Koca'dan ambulans müzesi paylaşımı
        Bakan Koca'dan ambulans müzesi paylaşımı
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        Gazze'de tepki çeken görüntüler
        Gazze'de tepki çeken görüntüler
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Seçil Erzan’ın gözdesiydi... İşte Nazlı Can'ın ifadesi!
        Seçil Erzan’ın gözdesiydi... İşte Nazlı Can'ın ifadesi!
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        En özel olanlar belli oldu
        En özel olanlar belli oldu
        İşte 2024'ün rengi
        İşte 2024'ün rengi
        Asgari ücret 49 yılda ne oldu?
        Asgari ücret 49 yılda ne oldu?

        Benzer Haberler

        Karadeniz Ereğli'de sel sularının iş yerine girmesi güvenlik kamerasında
        Karadeniz Ereğli'de sel sularının iş yerine girmesi güvenlik kamerasında
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
        Zonguldak'ta ambulansa yol veren makiniste plaket takdim edildi
        Zonguldak'ta ambulansa yol veren makiniste plaket takdim edildi
        Zonguldak'ta öğrencisini darbettiği ileri sürülen öğretmene dava açıldı
        Zonguldak'ta öğrencisini darbettiği ileri sürülen öğretmene dava açıldı
        Öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmene 1,5 yıla kadar hapis istemi
        Öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmene 1,5 yıla kadar hapis istemi
        Devrek Kaymakamı Evlice, şehit yakınları ve gazilerle buluştu
        Devrek Kaymakamı Evlice, şehit yakınları ve gazilerle buluştu