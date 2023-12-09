Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta heyelanda bir bölümü çöken yol trafiğe kapatıldı

        Zonguldak'ta heyelan nedeniyle bir bölümünde çökme meydana gelen yol, ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 13:51 Güncelleme: 09.12.2023 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta heyelanda bir bölümü çöken yol trafiğe kapatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ta heyelan nedeniyle bir bölümünde çökme meydana gelen yol, ulaşıma kapatıldı.

        Kentte etkili yağış nedeniyle Mithatpaşa Mahallesi Hayri Bey Sokak'ta bulunan Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne giden yolun bir bölümü heyelan nedeniyle çöktü.

        Bölgeye gelen polis ve belediye ekiplerinin incelemelerinin ardından yol bariyer ve şeritlerle trafiğe kapatıldı.

        Yolu kullanmak isteyen vatandaşlar görevliler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

        Öte yandan hastaneye ulaşım, ara sokaklardan sağlanıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Otomobilde 2 genç vardı! Öldüren manevra!
        Otomobilde 2 genç vardı! Öldüren manevra!
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Ödüle doymayan bilim insanı! Hayatımızı iyileştirecek buluş ondan gelebilir
        Ödüle doymayan bilim insanı! Hayatımızı iyileştirecek buluş ondan gelebilir
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Dink ailesinin avukatı o kararı yorumladı
        Dink ailesinin avukatı o kararı yorumladı
        "Bu futbol Danimarka'da yetmez"
        "Bu futbol Danimarka'da yetmez"
        Avrupa'da yapay zeka kontrol edilecek
        Avrupa'da yapay zeka kontrol edilecek
        Dünkü sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        "Pes" dedirten olay! Öldüren anahtarlık!
        "Pes" dedirten olay! Öldüren anahtarlık!
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        'Kedilerin babası' 700 kediye mama taşıyor
        'Kedilerin babası' 700 kediye mama taşıyor
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Yunanistan'da 10 adaya kapıda vizeye AB'den onay
        Yunanistan'da 10 adaya kapıda vizeye AB'den onay
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
        Zonguldak'ta hastane yolu çöktü
        Zonguldak'ta hastane yolu çöktü
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelinin yakınları bekleyişlerini sü...
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelinin yakınları bekleyişlerini sü...
        Zonguldak'ta karbonmonoksit gazından etkilendiği değerlendirilen yaşlı çift...
        Zonguldak'ta karbonmonoksit gazından etkilendiği değerlendirilen yaşlı çift...
        7 mürettebatı aranan gemi parçalanıp karaya çıkarılarak ulaşılamayan bölüml...
        7 mürettebatı aranan gemi parçalanıp karaya çıkarılarak ulaşılamayan bölüml...
        7 mürettebatı aranan gemi parçalanıp karaya çıkarılarak ulaşılamayan bölüml...
        7 mürettebatı aranan gemi parçalanıp karaya çıkarılarak ulaşılamayan bölüml...