Zonguldak'ta heyelanda bir bölümü çöken yol trafiğe kapatıldı

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle bir bölümünde çökme meydana gelen yol, ulaşıma kapatıldı.

Kentte etkili yağış nedeniyle Mithatpaşa Mahallesi Hayri Bey Sokak'ta bulunan Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne giden yolun bir bölümü heyelan nedeniyle çöktü.

Bölgeye gelen polis ve belediye ekiplerinin incelemelerinin ardından yol bariyer ve şeritlerle trafiğe kapatıldı.

Yolu kullanmak isteyen vatandaşlar görevliler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Öte yandan hastaneye ulaşım, ara sokaklardan sağlanıyor.

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