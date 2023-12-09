Zonguldak'ta heyelanda müstakil ev yıkıldı
Zonguldak'ta heyelan nedeniyle tek katlı müstakil ev yıkıldı.
Zonguldak'ta heyelan nedeniyle tek katlı müstakil ev yıkıldı.
Kentte etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta heyelan meydana geldi.
Sokakta bulunan tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlattı.
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