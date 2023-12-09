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        Zonguldak'ta heyelanda müstakil ev yıkıldı

        Zonguldak'ta heyelan nedeniyle tek katlı müstakil ev yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 20:53 Güncelleme: 09.12.2023 - 21:08
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        Zonguldak'ta heyelanda müstakil ev yıkıldı
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        Zonguldak'ta heyelan nedeniyle tek katlı müstakil ev yıkıldı.

        Kentte etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta heyelan meydana geldi.

        Sokakta bulunan tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkıldı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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