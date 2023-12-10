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        Zonguldak'ta heyelanda göçük altında kalan anne ve oğlun bulunması için çalışma yürütülüyor

        Zonguldak'ta heyelan nedeniyle tek katlı müstakil evin yıkılması sonucu göçük altında kalan anne ve oğlunun bulunması için arama kurtarma çalışması gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 09:04 Güncelleme: 10.12.2023 - 09:04
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        Zonguldak'ta heyelanda göçük altında kalan anne ve oğlun bulunması için çalışma yürütülüyor
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        Zonguldak'ta heyelan nedeniyle tek katlı müstakil evin yıkılması sonucu göçük altında kalan anne ve oğlunun bulunması için arama kurtarma çalışması gerçekleştiriliyor.

        Kentte dün etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta yaşanan heyelan sonrası göçük altında kalan Perihan Çakar (82) ile oğlu Sait Çakar'ın (51) bulunması için gece ara verilen çalışmalar günün aydınlanmasıyla yeniden başladı.

        Ekiplerce yapılan incelemede göçük alanın güvenli olduğunun belirlenmesinin ardından AFAD koordinesinde Zonguldak Belediyesi, jandarma ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri alana giriş yaptı.

        Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, anne ve oğlunun bulunması için çalışma yürütülüyor.

        Öte yandan ilk heyelan sonrası çalışma yapıldığı sırada meydana gelen ikinci heyelanda toprak altında kalan iş makinesi de görüntülendi.

        Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta dün, yağış sonucu heyelan meydana gelmiş, sokakta bulunan tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkılmıştı.

        AFAD, itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve diğer ekiplerin sevk edildiği bölgede, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlatılmıştı.

        Çalışmalar sırasında aynı bölgede ikinci heyelanın meydana gelmesi sonucu ekipten 21 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan 15'i ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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