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        Zonguldak'ta heyelanda göçük altında kalan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı

        Zonguldak'ta heyelan nedeniyle tek katlı müstakil evin yıkılması sonucu göçük altında kalan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 11:22 Güncelleme: 10.12.2023 - 11:22
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        Zonguldak'ta heyelanda göçük altında kalan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı
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        Zonguldak'ta heyelan nedeniyle tek katlı müstakil evin yıkılması sonucu göçük altında kalan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kentte dün etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta yaşanan heyelan sonrası göçük altında kalan Perihan Çakar (82) ile oğlu Sait Çakar'ın (51) bulunması için gece ara verilen çalışmalar günün aydınlanmasıyla yeniden başladı.

        Ekiplerce yapılan incelemede göçük alanın güvenli olduğunun belirlenmesinin ardından AFAD koordinesinde Zonguldak Belediyesi, jandarma ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri alana giriş yaptı.

        Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, anne ve oğlunun bulunması için yer altı görüntüleme cihazı ve jandarmanın arama kurtarma köpeklerinin de katılımıyla çalışma yürütülüyor.

        Çalışmalar sonucu göçük altında kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı, diğer kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.

        - AFAD açıklaması

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Zonguldak'ta 9 Aralık'ta merkez ilçe Asma Mahallesi'nde iki katlı bir evin heyelan sebebiyle çöktüğünü, 2 vatandaşın göçük altında kaldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Arama kurtarma çalışmaları sonucunda bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış olup, göçük altında kalan 1 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta dün, yağış sonucu heyelan meydana gelmiş, sokakta bulunan tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçaları nedeniyle yıkılmıştı.

        AFAD, itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve diğer ekiplerin sevk edildiği bölgede, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlatılmıştı.

        Çalışmalar sırasında aynı bölgede ikinci heyelanın meydana gelmesi sonucu ekipten 21 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan 15'i ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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