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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Karadeniz Ereğli Belediyespor'u 2-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 14:48 Güncelleme: 10.12.2023 - 14:54
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Karadeniz Ereğli Belediyespor'u 2-1 yendi.

        Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi takım, 5. dakikada Sandra Nabweteme ile 1-0 öne geçti.

        Oyunda üstünlüğü ele geçiren Galatasaray, 16. dakikada Ruth Kipoyi ve 21. dakikada Emine Ecem Esen'in golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.

        İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

        Karşılaşmayı Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın yanı sıra çok sayıda taraftar izledi. Galatasaray taraftarları, kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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