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        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 23 gündür devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 14:02 Güncelleme: 11.12.2023 - 14:02
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        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
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        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 23 gündür devam ediyor.

        Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında, görevlilerce gece boyunca karadan tarama faaliyeti yürütüldü.

        Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), AFAD ve diğer ekipler, kayıp personeli arama çalışmalarını karadan, havadan ve denizden sürdürüyor.

        Deniz Üs Komutanlığı personeli, botla liman içinde kıyı kesimlerini tararken, Sahil Güvenlik ekipleri de liman içinde ve dışında arama yapıyor.

        Çalışmalara, her türlü hava şartları ve dünyanın tüm açık denizlerinde görev yapabilecek niteliklere sahip, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı KEGM'nin operasyonel gücünü artıran Nene Hatun gemisi de destek veriyor.

        Suyun balçık ve kumla kaplı olmadığı bölgede, geminin yaşam alanlarına girebilecek her yerde arama yapan dalgıçlar, dış ve iç mendirek ile mağara ve mağaracıklarda çalışma yapıyor. Ekipler de karadan deniz yüzeyini gözetliyor.

        Öte yandan Denizcilik Genel Müdürlüğü kontrolünde geminin yerinde söküm çalışmalarının başlanacağı öğrenildi.

        Geminin parçalanarak karaya çıkarılması ve karada arama çalışmalarına devam edilmesi planlanıyor.

        Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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