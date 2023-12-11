Karadeniz Ereğli Belediyespor Teknik Direktörü Terzi görevinden istifa etti Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta mücadele eden Karadeniz Ereğli Belediyespor'un Teknik Direktörü Cahit Terzi görevinden istifa etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta mücadele eden Karadeniz Ereğli Belediyespor'un Teknik Direktörü Cahit Terzi görevinden istifa etti.

Pazar günü Şehit Vefa Karakurdu Stadında karşılaştığı Eskişehirspor'a 3-0 yenilen Karadeniz Ereğli Belediyespor'da, Teknik Direktör Cahit Terzi görevinden istifa etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, istifanın yönetim kurulu tarafından kabul edildiği belirtilerek, "Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.