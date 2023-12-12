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        Zonguldak'ta bir kişiyi yüksek kazanç vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ta, yatırım danışmanlığı adı altında yüksek kazanç elde etme vaadiyle bir kişiyi 450 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 18:04 Güncelleme: 12.12.2023 - 18:04
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        Zonguldak'ta bir kişiyi yüksek kazanç vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
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        Zonguldak'ta, yatırım danışmanlığı adı altında yüksek kazanç elde etme vaadiyle bir kişiyi 450 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekiplerince kentte yatırım danışmanlığı adı altında yüksek kazanç elde etme vaadiyle bir kişinin 450 bin lira dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Araştırma sonucu 5 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

        Zonguldak'a getirilmelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ç. (20), U.K. (21), E.Y. (26) ve G.A. (25) tutuklandı.

        Diğer şüpheli Ş.S. (26) ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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