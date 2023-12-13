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        Zonguldak'ta fuhuş operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Zonguldak'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 13:36 Güncelleme: 13.12.2023 - 13:37
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        Zonguldak'ta fuhuş operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Zonguldak'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kentte fuhşa teşvik ve aracılık suçuyla mücadeleye yönelik çalışma yürütüldü.

        Araştırma sonucu kentte ikamet eden E.K'nin (47), sosyal medya hesapları üzerinden fuhşa teşvik ve aracılık suçunu işlediği tespit edildi.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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