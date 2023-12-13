Zonguldak'ta fuhuş operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kentte fuhşa teşvik ve aracılık suçuyla mücadeleye yönelik çalışma yürütüldü.

Araştırma sonucu kentte ikamet eden E.K'nin (47), sosyal medya hesapları üzerinden fuhşa teşvik ve aracılık suçunu işlediği tespit edildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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