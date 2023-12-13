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        Karadeniz Ereğli'de sahil bandında temizlik çalışmaları sürüyor

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, sahil bandında temizlik çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 14:26 Güncelleme: 13.12.2023 - 14:26
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        Karadeniz Ereğli'de sahil bandında temizlik çalışmaları sürüyor
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, sahil bandında temizlik çalışmaları devam ediyor.

        Kentte, 19 Kasım'da yaşanan kuvvetli yağışların neden olduğu heyelan ve sel sonrası sahil bandında biriken taş, çakıl ve ağaç dalları iş makineleriyle temizleniyor.

        Daha sonra kamyonlara yüklenen atıklar, belediyenin belirlediği alanlara boşaltılıyor.

        Çalışmalara diğer ilçe belediyeleri de destek veriyor.

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