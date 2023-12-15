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        Zonguldak'ta Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere Togg tanıtıldı

        Zonguldak'ta kutlanan Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 12:38 Güncelleme: 15.12.2023 - 12:57
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        Zonguldak'ta Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere Togg tanıtıldı
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        Zonguldak'ta kutlanan Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un tanıtımı yapıldı.

        Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki anaokulda, Yerli Malı Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında okulun bahçesine getirilen Togg öğrencilere tanıtıldı. Öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla karşıladıkları araca ilgi gösterdi.

        Okul müdürü Adnan Karakurluk, gazetecilere, Yerli Malı Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Öğrencilerimizin yerli teknolojiyi tanımaları ve milli bilinç adına bu etkinliğe katkı sağlayan öğretmenlerime ve idarecilerime teşekkür ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri

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