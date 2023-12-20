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        Zonguldak'ta bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Zonguldak'ta bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 12:13 Güncelleme: 20.12.2023 - 12:27
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        Zonguldak'ta bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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        Zonguldak'ta bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

        Mithatpaşa Mahallesi Ömer Talha Sokak'ta, Menşure Güldal'a ait 3 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle çatı katından hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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