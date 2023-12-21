Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükten yaralı kurtulan işçinin tedavisi sürüyor

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağındaki göçükten yaralı kurtulan işçinin tedavisi devam ediyor.

Bağlık Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen maden ocağında 18 Aralık'ta meydana gelen göçükte kalan Kemal Dadandı (52), arkadaşlarının yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu yaralı kurtarıldı.

Otomobil ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen Dadandı, buradaki tedavisinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kalçasında ve ayaklarında kırıklar bulunan Dadandı'nın tedavisi sürüyor.

Öte yandan olayın ardından ifadeye çağrılan ocak sahibi olduğunu öne sürülen K.A. ile arazi sahibi olduğu iddia edilen E.Ç, suçlamaları reddetti.

"Taksirle bir kişiyi yaralama" suçundan haklarında işlem yapılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

- "Konuşarak, bağırarak yerimi arkadaşlarıma söyledim"

Kemal Dadandı, gazetecilere, iki yıldan beri aynı ocakta çalıştığını söyledi.

Olay günü ikinci vardiyaya geldiğini aktaran Dadandı, "4 kişi ocağa girdik, kazı yapıyorduk. Arkadaşım kömürü doldurdu, yukarı nakliyeye gitti. Ben de sol direk kuyusunu kazarken güç bağı bir anda göçtü. Ufacık, dar bir alana sıkıştım. Sadece konuşabiliyordum. Konuşarak, bağırarak yerimi arkadaşlarıma söyledim. Arkadaşlarım 4 saat çalışma sonunda beni oradan çıkardı." diye konuştu.

Eşi Dilek Dadandı da olayın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek, "Eşimin bütün ayakları ve belden aşağısı kırık, kalçası kırık. Bir ameliyat geçirdi. Pazartesi günü yine ameliyatı var. Kaç ameliyat daha geçirecek, bu belli değil." dedi.

Ocak ve arazi sahibi olduğu öne sürülen kişilerin yalan beyanda bulunduğunu, o günden beri kendilerini arayan ya da destek olan kimsenin olmadığını söyleyen Dadandı, sadece eşinin iş arkadaşlarının ziyarete geldiğini kaydetti.

Dadandı, şikayetçi olduklarını belirterek, "Onların ocağında oldu bu. Eşim göçük altında kaldı, ölebilirdi de. Ben bir şey istemiyorum. İlgisiz davranarak, gelmeyerek, 'Haliniz nedir?' diye sormayarak, 'Geçmiş olsun.' demeyerek, bu kadar değersiz hissettirmek eşime hak mıdır? Eşimin ayaklarında kırılmadık hiçbir yeri yok. Bundan ziyade değersizliğine daha çok üzülüyor." ifadelerini kullandı.