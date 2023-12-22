Tokat attığı kadınla gazeteciler önünde özür dileyerek uzlaştı Zonguldak'ta bir kişi, tartışma sonucu tokat attığı kadınla gazeteciler önünde özür dileyerek uzlaşmaya vardı.

Zonguldak'ta bir kişi, tartışma sonucu tokat attığı kadınla gazeteciler önünde özür dileyerek uzlaşmaya vardı.

Hüseyin Ş, 14 Temmuz'da Kapuz Caddesi'nde bulunan S.K'nin iş yerine gitti. Burada bir konu üzerinden tartışmaya başlayan taraflar, birbirlerine tokat attı.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine uzlaştırma bürosuna gönderilen dosyada S.K'nin avukatı Şerife Bektaş Maytalman, müvekkilinden ve tüm kadınlardan basın önünde özür dilenmesi halinde uzlaşabileceklerini ifade etti.

Bunun üzerine Hüseyin Ş, basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada S.K. ve tüm kadınlardan özür diledi. Daha sonra tarafların uzlaştırma bürosuna giderek imzalarını atmalarının ardından dosya kapandı.

- "Uzlaşmanın örnek olmasını diliyorum"

Hüseyin Ş, gazetecilere, karşı tarafla tatsızlık yaşadıklarını, sinirlerine hakim olamayarak birbirlerine tokat attıklarını söyledi.

S.K. ile 2 yıldır arkadaş olduklarını belirten Şaşmaz, "Sevdiğim bir ablamdı. Uzlaşmamız iyi oldu, konu uzamadı. Mesaj atarak da özür diledim ama dönmedi bana. Yaptığım hareket nedeniyle özür dilerim, giderim elini öperim. Benden büyük, ablam sonuçta. Davranışım nedeniyle kendisinden ve tüm kadınlardan özür dilerim." diye konuştu.

Avukat Maytalman da Hüseyin Ş'nin müvekkiline şiddet eylemi sonucunda kendisine özür mesajı atmış olsa da eylemin sadece S.K'ye değil, bütün kadınlara yönelik olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Müvekkiline uzlaşma konusu teklifi geldiğinde bu eylemin parasal herhangi bir yaptırımı olamayacağını söylediğini aktaran Maytalman, şunları belirtti:

"Eylemin sadece kendine değil, bütün kadınlara, toplumun kadına bakış açısına yönelik olduğunu düşündüğü için kendi nazarında tüm kadınlardan şiddet uygulandığı için özür dilenmesini istedi. Bence de çok güzel bir şey çünkü artık toplumun, bütün sorunlarını şiddet yerine iletişim kurarak çözmesi gerektiğinin zamanı geldi diye düşünüyorum."

Maytalman, uzlaşmanın örnek olmasını dileyerek, "Umarım bütün dünyada bütün şiddet eylemleri sona erer ve bu da ilk adımı olur diye düşünüyorum." dedi.

Uzlaştırmacı Nagihan Öztürk ise tarafları uzlaştırmaktan memnun olduğunu belirterek, böylece uzun ve meşakkatli olabilecek yargılama aşamasına girmeden sürecin sonlandığını, tarafların toplum barışına uzlaşmayla katkı sağladığını dile getirdi.

Uzlaştırma müessesinin haklılık haksızlık endeksinden ziyade barış ortamı sağladığına işaret eden Öztürk, taraflara teşekkür etti.