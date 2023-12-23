Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 12:34 Güncelleme: 23.12.2023 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın ailesini ziyaret etti.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Ereğli ilçesinde ikamet eden şehidin annesi Miyase ve eşi Seda Yazıcı ile kardeşlerine taziye ziyaretinde bulunarak, üzüntülerini paylaştı.

        Vali Hacıbektaşoğlu, "Vatanımızın bölünmezliği için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin aileleri başımızın tacıdır, şehitlerimizin bizlere emanetidir. Her zaman yanınızda olacağız." ifadelerini kullandı.

        Hacıbektaşoğlu, şehit Yazıcı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

        Ziyaretin ardından Yazıcı ailesi, memleketleri Gümüşhane'nin Şiran ilçesine doğru, şehidin naaşını karşılamak üzere yola çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        'Pençe Kilit' kahramanı Emre Taşkın: "Şehit olursam bu görüntüyü paylaşın!"
        'Pençe Kilit' kahramanı Emre Taşkın: "Şehit olursam bu görüntüyü paylaşın!"
        Otobüs ile 2 TIR'ın karıştığı kazada ölü ve yaralılar var!
        Otobüs ile 2 TIR'ın karıştığı kazada ölü ve yaralılar var!
        Derbide ilk golün önemi büyük
        Derbide ilk golün önemi büyük
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        "Virüs potpurisi yaşıyoruz"
        "Virüs potpurisi yaşıyoruz"
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        Kalıcı oje ve protez tırnaklardaki gizli tehlike!
        Kalıcı oje ve protez tırnaklardaki gizli tehlike!
        "İnsan hakları kimin için var?"
        "İnsan hakları kimin için var?"
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        Otomatik silahla taramışlar! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        Otomatik silahla taramışlar! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        Fenerbahçe kötü seriyi bitirmek istiyor!
        Fenerbahçe kötü seriyi bitirmek istiyor!
        New York'a Türk emniyet müdürü
        New York'a Türk emniyet müdürü
        "İsrail Gazze'ye saldırılarını sonlandırabilir"
        "İsrail Gazze'ye saldırılarını sonlandırabilir"
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Zonguldak'a şehit ateşi düştü (2)
        Zonguldak'a şehit ateşi düştü (2)
        Hindi ödüllü turnuvada 35 yıl sonra ilk kez şampiyon oldu
        Hindi ödüllü turnuvada 35 yıl sonra ilk kez şampiyon oldu
        Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın şehadet haberi Zonguldak'taki ailesin...
        Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın şehadet haberi Zonguldak'taki ailesin...
        ZONGULDAK'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ  
        ZONGULDAK'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ  
        Zonguldak'a şehit ateşi düştü
        Zonguldak'a şehit ateşi düştü
        13 milyon liralık dolandırıcılığın 9'u yabancı 13 şüphelisi adliyede (2)
        13 milyon liralık dolandırıcılığın 9'u yabancı 13 şüphelisi adliyede (2)