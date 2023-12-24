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        Zonguldak'ta belediye temizlik personeli alkollü kişilerce darbedildi

        Zonguldak Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan kişi, alkollü bir grubun sözlü tacizine uğradığı ve darbedildiği gerekçesiyle polise şikayette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 12:40 Güncelleme: 24.12.2023 - 13:11
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        Zonguldak'ta belediye temizlik personeli alkollü kişilerce darbedildi
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        Zonguldak Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan kişi, alkollü bir grubun sözlü tacizine uğradığı ve darbedildiği gerekçesiyle polise şikayette bulundu.

        Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Abdurrahman Yılmaz (58), akşam saatlerinde Gazipaşa Caddesi üzerinde çalıştığı sırada sözlü tacizine uğradığı 6-7 kişilik alkollü bir grup tarafından darbedildi.

        Esnafın müdahalesiyle temizlik işçisini bırakan gruptakiler olay yerinden uzaklaşırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, darp raporunu aldıktan sonra emniyete giderek şikayetçi oldu.

        Yılmaz, gazetecilere, esnaf müdahale etmemiş olsaydı daha kötü şeyler yaşayabileceğini belirterek, "Belki de şiddetli şekilde darbedilip, ölüme kadar gidebilecekti sonuç. Güvenlik kameraları pazartesi günü incelenip, darbeden kişiler tespit edilecek. Benim anlamadığım konu, Gazipaşa gibi Zonguldak'ın en işlek caddesinde bu kişilerin dolaşması. Sarhoşlar, ayakta duramıyorlar. Nasıl bir insanlık, nasıl bir vicdandır, anlamadım. Ben bu saldırıyı şahsıma değil, tüm belediye personeline yapılmış gibi görüyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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