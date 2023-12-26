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        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 38 gündür devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 13:31 Güncelleme: 26.12.2023 - 13:40
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        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
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        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 38 gündür devam ediyor.

        Karadeniz Ereğli ilçesinde, 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor.

        Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), AFAD ve diğer ekipler, kayıp personeli arama çalışmalarını karadan, havadan ve denizden sürdürüyor.

        Çalışmalara, her türlü hava şartları ve dünyanın tüm açık denizlerinde görev yapabilecek niteliklere sahip, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün operasyonel gücünü artıran Nene Hatun Gemisi de destek veriyor.

        Denizcilik Genel Müdürlüğü kontrolünde, gemi kurtarma enkaz kaldırma şirketi de kayıp mürettebatı arama ve batık geminin enkazını kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan aynı tarihte sürüklenerek karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm çalışmaları devam ediyor.

        Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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