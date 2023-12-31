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        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan yeni yıl mesajı

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 12:40 Güncelleme: 31.12.2023 - 12:41
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        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan yeni yıl mesajı
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        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Hacıbektaşoğlu, mesajında, 2023'ün kuvvetli yağışların neden olduğu heyelanlar ve seller başta olmak üzere birçok afetin yaşandığı bir yıl olarak hafızalara kazındığını anımsattı.

        "Asrın felaketi" olarak kayıtlara geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerle derin hüzün yaşadıklarını aktaran Hacıbektaşoğlu, aziz milletin yaraların sarılması için tek yürek olduğunu, güçlü devletin de tüm imkan ve kurumlarıyla felaketin izlerini silmek için yatırımlarıyla çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğünü kaydetti.

        Hacıbektaşoğlu, "Bu vesileyle bir kez daha milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyor; Kahramanmaraş depremlerinde, ilimizde yaşanan afetlerde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı ve ülkemizin güvenliği için şehit düşen polis, asker ve korucularımızı rahmetle yad ediyor, yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

        - "Türkiye, kararlılıkla hedeflerine ilerlemeyi sürdürecek"

        Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne denk gelen 2023 yılını coşku dolu etkinliklerle kutladıklarını aktaran Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

        "Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılı, zengin geçmişinden elde edilen deneyimlerin ışığında şekillenen önemli dönemi temsil etmektedir. Ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda sağlanan önemli gelişmeler, bilim, sanat, spor alanlarında elde edilen uluslararası başarılar, bölgesel ve küresel barışa sağlanan katkı, ülkemizin dünya sahnesindeki etkileyici ve dinamik rolünü vurgulayarak küresel ölçekte saygın aktör olduğunu göstermektedir.

        Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı forsunda 16 yıldızla simgelenen 2 bin 200 yıllık köklü tarihe sahip devlet geleneği ve zengin kültürel mirasıyla çizdiği 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla Cumhuriyetimizin ikinci asrını, dünyada milletimizin asrı yapmak için kararlılıkla hedeflerine ilerlemeyi sürdürecektir."

        Geleceğe dair hedeflere de değinen Vali Hacıbektaşoğlu, Filyos Vadisi Projesi gibi önemli çalışmalarla Zonguldak'ı daha ileri taşımak için çaba gösterileceğini vurguladı.

        Hacıbektaşoğlu, liman olanaklarının genişletilmesi, ekonomik çeşitliliğin artırılması ve ulusal düzeyde tanınmanın sağlanması amacıyla süren projelerle 2024'ün Zonguldak için daha müreffeh bir yıl olacağını ifade ederek, yeni yılın tüm dünyaya barış, vatandaşlara sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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