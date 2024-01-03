Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'tan kısa kısa

        Prof. Dr. Masahiro Yamamoto, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne kısmi zamanlı profesör olarak atandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 17:52 Güncelleme: 03.01.2024 - 17:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'tan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Prof. Dr. Masahiro Yamamoto, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne kısmi zamanlı profesör olarak atandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, üniversitenin, endüstriyel matematiğin önde gelen isimlerinden biri olan ve dünyaca ünlü ters problemler teorisi ile bilinen Tokyo Üniversitesi Matematik Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Masahiro Yamamoto'yu bünyesine kattığı belirtildi.

        Uluslararası bilim camiasında önemli bir yere sahip Yamamoto'nun, 05 Aralık 2023'ten itibaren üniversitenin Fen Fakültesi Matematik Bölümü'nde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 46. Maddesi kapsamında kısmi zamanlı profesör olarak atandığı ifade edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Prof. Dr. Yamamoto'nun üniversiteyi uluslararası düzeyde temsil edeceğini ve öğrencilere değerli bir eğitim deneyimi sunacağını aktardı.

        Özölçer, danışmanlığını üstleneceği doktora öğrencilerine kendi bilgi, birikim ve tecrübelerini aktararak, öğretim üyeleriyle ortak projeler gerçekleştirecek olan Prof. Dr. Yamamoto'ya çalışmalarında başarılar diledi.

        - Çağlayan'dan Fevkani Köprüsü açıklaması

        AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, gazetecilere, Fevkani Köprüsü'nün artık olmadığını ve kentin nefes almaya başladığını söyledi.

        Çağlayan, konuyu bulandırmak isteyenlerin farklı yerlere kaydıklarını dile getirerek, "Şehir nefes almışken bu şehrin nefesini nasıl keseriz derdine düştüler. Bizlere çamur atmaya kalktılar. Şimdi bizler de size yapım aşamasında değil de bittikten sonra gerçekleşen rakam üzerinden hitap etmek gerçek bilgileri vermek istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Belediyenin talebi üzerine Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından 6 ayda hazırlanan köprünün çelik tonajı tespitinin 1842 ton hurda olarak hesaplandığını anlatan Çağlayan, son aşamaya gelinen yıkım işlerinde 1850 tona yakın hurda çıktığını kaydetti.

        Çağlayan, tüm işlemlerin kayıt altında görüntüler eşliğinde yapıldığını vurgulayarak, aksi yönde söylemlerde bulunanları iddialarını ispat etmeye çağırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İran'da art arda patlama! En az 103 ölü!
        İran'da art arda patlama! En az 103 ölü!
        Blinken Türkiye'ye geliyor
        Blinken Türkiye'ye geliyor
        İsias Oteli davası başladı!
        İsias Oteli davası başladı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Sahibinden'de alan adı krizi
        Sahibinden'de alan adı krizi
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        "Avrupa galalarını terör örgütleri engelledi"
        "Avrupa galalarını terör örgütleri engelledi"
        Boşanmak isteyen kadına, baba ve 3 oğlundan saldırı!
        Boşanmak isteyen kadına, baba ve 3 oğlundan saldırı!
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        'Merkez'in hedefini tutturacağına inanıyorum'
        'Merkez'in hedefini tutturacağına inanıyorum'
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Fenerbahçe'de 3 ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de 3 ayrılık kapıda!
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!

        Benzer Haberler

        Kimsesizler mezarlığına defnedilen Ukraynalı denizcinin cenazesi, ülkesine...
        Kimsesizler mezarlığına defnedilen Ukraynalı denizcinin cenazesi, ülkesine...
        Zonguldak'ta fırtınada batan geminin kayıp 7 personeli 46 gündür aranıyor
        Zonguldak'ta fırtınada batan geminin kayıp 7 personeli 46 gündür aranıyor
        Zonguldak'ta 'fiyat listesi' denetimi
        Zonguldak'ta 'fiyat listesi' denetimi
        Zonguldak'ta fırtınada batan geminin kayıp 7 personeli 45 gündür aranıyor
        Zonguldak'ta fırtınada batan geminin kayıp 7 personeli 45 gündür aranıyor
        Zonguldak açıklarında arızalanan gemi römorkör eşliğinde limana çekildi
        Zonguldak açıklarında arızalanan gemi römorkör eşliğinde limana çekildi
        Zonguldak'ta fırtınada batan geminin kayıp 7 personeli 44 gündür aranıyor
        Zonguldak'ta fırtınada batan geminin kayıp 7 personeli 44 gündür aranıyor