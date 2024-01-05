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        Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde avlanan balıkçıların ağına deniz mayını takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 16:10 Güncelleme: 05.01.2024 - 16:19
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        Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde avlanan balıkçıların ağına deniz mayını takıldı.

        Ereğli Limanı Bozhane mevkisinde balıkçılar, ağlarına top şeklinde cismin takıldığını fark etti.

        Limana getirilerek kıyıya çıkarılan cismin incelenmesi için Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verildi.

        Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede, cismin deniz mayını olduğunu belirledi.

        Bunun üzerine alandaki tekneler başka yere yönlendirilerek, bölge emniyet şeridine alındı. Ereğli Limanı da araç trafiğine kapatıldı.

        Mayının imha edilmesi için İstanbul'dan bir ekibin yola çıktığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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