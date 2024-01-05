Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta fırtınada batan geminin kayıp 7 personeli 48 gündür aranıyor

        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 48 gündür devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 16:29 Güncelleme: 05.01.2024 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta fırtınada batan geminin kayıp 7 personeli 48 gündür aranıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 48 gündür devam ediyor.

        Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları sürüyor.

        Karadan ve denizden gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetlerinde, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD görevlileri ile diğer ekipler yer alıyor.

        Çalışmalara, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün operasyonel gücünü artıran Nene Hatun Gemisi de katılıyor.

        Gemi kurtarma enkaz kaldırma şirketi ise Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde sürdürdüğü arama ve batık geminin enkazını kaldırma çalışmalarına hava şartları nedeniyle ara verdi. Çalışmaların pazartesi gününden itibaren devam etmesi bekleniyor.

        Bu arada aynı tarihte ikiye bölündükten sonra sürüklenerek karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm çalışmaları da sürüyor.

        Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
        Arda Güler'i bekleyen tehlike! İlk maçına çıkacak ama...
        Arda Güler'i bekleyen tehlike! İlk maçına çıkacak ama...
        Dev kaya kara yolunu kapattı!
        Dev kaya kara yolunu kapattı!
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        "Ekonomi politikamız meyvelerini vermeye başladı"
        "Ekonomi politikamız meyvelerini vermeye başladı"
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Boynundan vurup öldürmüştü! Caniyle ilgili flaş gelişme!
        Boynundan vurup öldürmüştü! Caniyle ilgili flaş gelişme!
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        Baba ile kızı bıçaklanarak öldürülmüştü! Vahşet anı kamerada!
        Baba ile kızı bıçaklanarak öldürülmüştü! Vahşet anı kamerada!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        İşverenin derdi nitelikli işgücü
        İşverenin derdi nitelikli işgücü
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        İşte muhtemel 11'ler!
        İşte muhtemel 11'ler!
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"

        Benzer Haberler

        Balıkçıların ağına takılan cisim, ekipleri harekete geçirdi
        Balıkçıların ağına takılan cisim, ekipleri harekete geçirdi
        Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı
        Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı
        Zonguldak'ta suç örgütü soruşturmasında 6 sanık hakkında dava açıldı
        Zonguldak'ta suç örgütü soruşturmasında 6 sanık hakkında dava açıldı
        Çete üyesine işkence yapan 6 kişiye toplam 203 yıl hapis istendi
        Çete üyesine işkence yapan 6 kişiye toplam 203 yıl hapis istendi
        Uyuşturucu çetesine 1036 yıl ceza istendi
        Uyuşturucu çetesine 1036 yıl ceza istendi
        İnşaat işçilerinin tedavi ettirdiği köpekle ormanda buldukları kedi arkadaş...
        İnşaat işçilerinin tedavi ettirdiği köpekle ormanda buldukları kedi arkadaş...