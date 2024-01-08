Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar 51 gündür devam ediyor.

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar 51 gündür devam ediyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmalarında 51. güne girildi.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD görevlileri ile diğer ekipler, kazanın gerçekleştiği bölgede karadan ve denizden arama tarama faaliyetleri icra etti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Nene Hatun Gemisi de çalışmalara destek verdi.

Bu arada batık geminin enkazını kaldırma işlemlerini yürüten şirket, olumsuz hava şartları nedeniyle cuma günü ara verdiği çalışmalara yeniden başladı.

Öte yandan aynı tarihte ikiye bölündükten sonra sürüklenerek karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemlerine devam edildi.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.