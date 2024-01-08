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        Zonguldak'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Karadeniz Ereğli'de otomobilin çarptığı bir kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 23:07 Güncelleme: 08.01.2024 - 23:07
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        Zonguldak'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Karadeniz Ereğli'de otomobilin çarptığı bir kişi yaşamını yitirdi.

        M.K'nin kullandığı 67 ACL 394 plakalı otomobil, Solak yol ayrımı mevkisinde, oğluyla yolun karşısına geçmeye çalışan Muammer Güney'e (76) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güney'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Babasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Adnan Güney ise kazanın ardından büyük üzüntü yaşadı.

        M.K. gözaltına alınırken, bölgede ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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