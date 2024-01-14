Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Karadeniz Ereğli Belediyespor, evinde Trabzonspor'u 1-0 yendi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Karadeniz Ereğli Belediyespor, evinde Trabzonspor'u 1-0 yendi.
Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Oyunda üstünlüğü ele geçiren ev sahibi ekip, 52. dakikada Stefany Neyra'nın golü ile 1-0 öne geçti ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.
Maçın ardından ev sahibi ekip, galibiyetini taraftarlarıyla kutladı.
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