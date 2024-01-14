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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Karadeniz Ereğli Belediyespor, evinde Trabzonspor'u 1-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 14:34 Güncelleme: 14.01.2024 - 14:46
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Karadeniz Ereğli Belediyespor, evinde Trabzonspor'u 1-0 yendi.

        Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Oyunda üstünlüğü ele geçiren ev sahibi ekip, 52. dakikada Stefany Neyra'nın golü ile 1-0 öne geçti ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

        Maçın ardından ev sahibi ekip, galibiyetini taraftarlarıyla kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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