Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Karadeniz Ereğli Belediyespor, evinde Trabzonspor'u 1-0 yendi.

Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Oyunda üstünlüğü ele geçiren ev sahibi ekip, 52. dakikada Stefany Neyra'nın golü ile 1-0 öne geçti ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Maçın ardından ev sahibi ekip, galibiyetini taraftarlarıyla kutladı.