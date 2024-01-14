Zonguldak'ta 2 kilo 210 gram uyuşturucu ele geçirildi

Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda 2 kilo 210 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda Ş.S. isimli zanlı gözaltına alındı, yapılan aramada 2 kilo 210 gram uyuşturucu madde yakalandı.

Bu arada, aranan şahıslara yönelik çalışmada, hakkında gözaltı kararı bulunan E.T. yakalanarak cezaevine gönderildi.

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