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        Zonguldak'ta park halindeki aracın üstüne devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Zonguldak'ta ağaca çarparak savrulan otomobil, park halindeki bir otomobilin üstüne devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 20:54 Güncelleme: 17.01.2024 - 20:58
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        Zonguldak'ta park halindeki aracın üstüne devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Zonguldak'ta ağaca çarparak savrulan otomobil, park halindeki bir otomobilin üstüne devrildi.

        Ç.Ş'nin (43) kullandığı 78 SH 700 plakalı otomobil, Yeşil Mahalle Kapuz Caddesi'nde yolun karşı tarafında kaldırımda bulunan ağaca çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun yan tarafında park halindeki bir otomobilin üstüne devrildi.

        Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, kırılan beton korkulukların bazı parçaları park halindeki 2 otomobile daha zarar verdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Polis ekipleri de kaza yerinde incelemelerde bulundu, hasarlı otomobilleri tespit etti.

        Asılı kalan otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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