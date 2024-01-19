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        Performansıyla göz dolduran Zonguldak Spor Basket 67, zirveyi sevdi

        GÖKHAN YILMAZ - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) ilk yarıyı zirvede tamamlayan ve ikinci yarıda da 3'te 3 yaparak yoluna devam eden Zonguldak Spor Basket 67, Süper Lig'e adını yazdırmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 11:11 Güncelleme: 19.01.2024 - 11:11
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        Performansıyla göz dolduran Zonguldak Spor Basket 67, zirveyi sevdi
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        GÖKHAN YILMAZ - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) ilk yarıyı zirvede tamamlayan ve ikinci yarıda da 3'te 3 yaparak yoluna devam eden Zonguldak Spor Basket 67, Süper Lig'e adını yazdırmak istiyor.

        Henüz 2022-2023 sezonu öncesi kurulan, Kadınlar Bölgesel Lig'deki etkili performansıyla TKBL'ye çıkan "Potanın Elmasları", yenilenen teknik ekip ve transfer ettiği 1'i ABD'li 14 oyuncuyla bu kulvarda da başarılı bir grafik sergiliyor.

        Ligin ilk yarısını 14 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider kapatan kırmızı-lacivertli takım, 18. haftanın tamamlandığı ligde biri hükmen olmak üzere 3 galibiyet daha alarak 35 puanla zirvedeki yerini korudu.

        Potasında gördüğü 994 sayıyla ligin en iyi savunma performansına sahip Zonguldak temsilcisi, milli formayı terletmiş tecrübeli oyuncuların yanı sıra tek yabancı transferi ABD'li pivot Sasha Goodlett'in bulunduğu güçlü kadrosuyla şampiyonluk yolunda kayıpsız ilerlemeyi hedefliyor.

        - Güney: "İlk günden beri hedefimiz ligi zirvede bitirmek"

        Zonguldak Spor Basket 67 Başantrenörü Barış Güney, AA muhabirine, ilk önce teknik anlamda altyapıyı oluşturmaya çalıştıklarını ve istedikleri kadroyu da meydana getirdiklerini söyledi.

        Ligin en az sayı yiyen takımı olduklarını belirten Güney, "Savunma anlamında oyuncularım istediğimi tamamen sahaya yansıtabildiler. Bu aslında 18'de 17 yapmanın kilit noktası." dedi.

        Güney, hücum performanslarının da sene başından bu yana ivme kazandığını, defans ve hücum olarak belli noktaya gelmenin kendisini sevindirdiğini dile getirdi.

        Şehrin takımına sahip çıktığını ve her maçı ciddi taraftar sayısıyla oynadıklarını vurgulayan Güney, "İlk kurulduğumuz günden itibaren hedefimiz şampiyon olmak. İlk günden beri hedefimiz ligi zirvede bitirmek. Takım, performans ve mücadele olarak şimdi bu noktada. Birer galibiyet öndeyiz." diye konuştu.

        Güney, ligde YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol ile Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'un 16'şar galibiyetle kendilerini takip ettiğini hatırlatırken, "Bu iki rakibimizle de ikinci yarıda evimizde karşılaşacak olmamız bizim için avantaj. Önemli olan ve beni sevindiren şey, kendi işimizi kendimiz görecek durumdayız. Artık rakiplerin ne yaptığına bakmadan, sadece kazanarak devam etmeyi hedefliyoruz. Sezonu birinci bitirip, şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

        Güney, çok zor geçecek bu süreçte aynı ciddiyeti ve savunma disiplinini koruyarak ligi zirvede bitirmek istediklerine işaret ederek, "Şu an gelinen noktada, en üst seviyeye çıkmak için son 12 haftalık periyotta her türlü desteğe ihtiyacımız var. Şehir böyle bir sportif başarıya aç. Zonguldak'ın önümüzdeki sene Süper Lig'de oynadığını, buraya büyük takımların geldiğini, hatta Avrupa kupası maçları yapıldığını hayal edin. Bunu başarabilirsek ne mutlu bize." değerlendirmesinde bulundu.

        - İncel: "Seyircilerimizin desteği çok önemli"

        Takımın ikinci kaptanı Çisem İncel, ilk yarıyı lider tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını, taraftar desteğinin çok büyük olduğunu belirtti.

        Çok önemli bir sürece girdiklerinin altını çizen Çisem, "Koçumuz bizi çok iyi hazırlıyor. Gün geçtikçe aile ortamını daha çok yakalıyoruz. Bizim için ara bir dönem oldu, çok iyi hazırlandık. Lider kapatıp, şampiyon olmak istiyoruz. Herkes başarı istiyor ve çok çalışıyoruz. Rakiplerimizin de çok çalıştığını biliyoruz. Tek hedefimiz şampiyon olmak. Burada seyircilerimizin desteği çok önemli." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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