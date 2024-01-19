Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta düğünde ölümlü kavgaya ilişkin baba ve oğlu yargılanacak

        Zonguldak'ta düğünde havaya ateş etme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişinin ölümüne ilişkin baba ve oğlu hakkında dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 14:13 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta düğünde ölümlü kavgaya ilişkin baba ve oğlu yargılanacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ta düğünde havaya ateş etme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişinin ölümüne ilişkin baba ve oğlu hakkında dava açıldı.

        Karaelmas Mahallesi Alsancak Caddesi'nde 11 Haziran 2023'te, bir düğünde havaya ateş etme nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Akın K'nin (25) silahla ölümüne ilişkin, tutuklu M.K. (20) ile babası tutuksuz sanık V.K. (46) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından M.K. hakkında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından müebbet ve 18 yıl hapis; baba V.K. hakkında ise "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 18 yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, bulunan kovanların 9'unun M.K'nin, 3'ünün Akın K'nin, 6'sının V.K'nin silahından çıktığı yer aldı.

        Sanıklar, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

        - Olay

        Karaelmas Mahallesi Alsancak Caddesi'nde 11 Haziran 2023'te, bir düğünde havaya ateş etme nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Akın K. (25) karın bölgesinden, M.K. sol ayağından silahla, O.K. ise yüzünden kesici aletle yaralanmıştı.

        Amatör spor kulübünde futbolcu olduğu öğrenilen Akın K, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Polis memuru aile katliamı yaptı: 3 ölü!
        Polis memuru aile katliamı yaptı: 3 ölü!
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        ABD'de yüzyılın kar fırtınası
        ABD'de yüzyılın kar fırtınası
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        İlk Türk astronot dünya basınında
        İlk Türk astronot dünya basınında
        Tatlıcıda kurşun yağdırdı! Saldıran da saldırıya uğrayan da yakalandı
        Tatlıcıda kurşun yağdırdı! Saldıran da saldırıya uğrayan da yakalandı
        Sulama göletinde bulundu
        Sulama göletinde bulundu
        Epstein belgeleri sonrası Kral Charles'tan yeni adım
        Epstein belgeleri sonrası Kral Charles'tan yeni adım
        "İstikbal göklerdedir"
        "İstikbal göklerdedir"
        Yıldızlar gecesi!
        Yıldızlar gecesi!
        Uzay yolculuğu başladı
        Uzay yolculuğu başladı
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Tatile gidecekler dikkat! Yağışlı havalar geri dönüyor
        Tatile gidecekler dikkat! Yağışlı havalar geri dönüyor
        Transferler sakata geldi!
        Transferler sakata geldi!
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek

        Benzer Haberler

        Performansıyla göz dolduran Zonguldak Spor Basket 67, zirveyi sevdi
        Performansıyla göz dolduran Zonguldak Spor Basket 67, zirveyi sevdi
        Düğün sonrası eğlencedeki 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada baba ve oğluna i...
        Düğün sonrası eğlencedeki 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada baba ve oğluna i...
        Gazete kupüründe keşfedilen Müfide Güzin Anadol'un romanı kitaplaştırılacak
        Gazete kupüründe keşfedilen Müfide Güzin Anadol'un romanı kitaplaştırılacak
        7 mürettebatı kayıp olan batan gemiyi yerinde sökecek firma belirlendi
        7 mürettebatı kayıp olan batan gemiyi yerinde sökecek firma belirlendi
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp personelini arama çalışmaları 61. gününde
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp personelini arama çalışmaları 61. gününde