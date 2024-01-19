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        Zonguldak'ta kısa kısa

        Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde yeni işe başlayan maden işçilerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 16:27 Güncelleme: 19.01.2024 - 16:27
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        Zonguldak'ta kısa kısa
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        Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde yeni işe başlayan maden işçilerini ziyaret etti.

        Mutlu, ziyarette yaptığı konuşmada, kurumda istihdam edilecek 2 bin pano ayak üretim işçilerinden, giriş işlemleri tamamlanan 1014 madencinin müesseselere dağıtımının gerçekleştirildiğini belirterek, iş başı yapan madencilere, iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere çeşitli konularda eğitim verildiğini söyledi.

        İşe yeni başlayan madencilere, hayırlı olsun temennisinde bulunan Mutlu, "Sizlere verilen eğitimler çok önemli. Yer altında nasıl davranmanız gerektiği, maske ve solunum cihazlarının kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği konusunda önemli eğitimler alacaksınız." dedi.

        - AK Parti Zonguldak Milletvekili Avcı'dan ziyaret

        AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Karaman beldesinde ziyaretlerde bulundu.

        Karaman Belediye Başkanı Servet Üstün'ü ziyaret eden Avcı, daha sonra esnaf ve tekstil atölyesine ziyaret gerçekleştirdi.

        Avcı, vatandaşlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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