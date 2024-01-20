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        Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 63 gündür aranıyor

        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar 63'üncü gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 13:20 Güncelleme: 20.01.2024 - 13:20
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        Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 63 gündür aranıyor
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        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar 63'üncü gününde devam ediyor.

        Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında karadan tarama faaliyeti yürütülüyor.

        Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer ekipler de denizden arama çalışmasını öğle saatlerine kadar sürdürdü. Bölgede beklenen fırtına nedeniyle denizden aramalara ara verildi.

        Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde batık geminin enkazını kaldırma işlemlerine de hava şartlarının düzelmesiyle devam edileceği öğrenildi.

        Bu arada aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri sürüyor.

        Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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