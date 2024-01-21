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        Heyelan nedeniyle ulaşımda aksama yaşanan Zonguldak-Ankara kara yolundaki çalışma sürüyor

        Zonguldak'ta meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşımın tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı Zonguldak-Ankara kara yolundaki temizleme çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 22:01 Güncelleme: 21.01.2024 - 22:01
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        Heyelan nedeniyle ulaşımda aksama yaşanan Zonguldak-Ankara kara yolundaki çalışma sürüyor
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        Zonguldak'ta meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşımın tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı Zonguldak-Ankara kara yolundaki temizleme çalışması sürüyor.

        Zonguldak-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde dün yaşanan toprak kayması nedeniyle yola düşen büyük kaya parçaları ve toprak yığınının kaldırılması için Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Yolun Ankara istikametindeki büyük kaya parçaları ve toprak yığını iş makinelerinin yardımıyla kaldırıldı.

        Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı kara yolunda ulaşım tek şeritten çift yönlü olarak kontrollü şekilde sağlanıyor.

        Güzergahta seyir halindeki bir otomobilde, düşen kaya parçaları nedeniyle hasar oluşmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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