Heyelan nedeniyle ulaşımda aksama yaşanan Zonguldak-Ankara kara yolundaki çalışma sürüyor

Zonguldak'ta meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşımın tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı Zonguldak-Ankara kara yolundaki temizleme çalışması sürüyor.

Zonguldak-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde dün yaşanan toprak kayması nedeniyle yola düşen büyük kaya parçaları ve toprak yığınının kaldırılması için Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yolun Ankara istikametindeki büyük kaya parçaları ve toprak yığını iş makinelerinin yardımıyla kaldırıldı.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı kara yolunda ulaşım tek şeritten çift yönlü olarak kontrollü şekilde sağlanıyor.

Güzergahta seyir halindeki bir otomobilde, düşen kaya parçaları nedeniyle hasar oluşmuştu.

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