Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 65 gündür aranıyor

        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar 65'inci gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 13:55 Güncelleme: 22.01.2024 - 14:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 65 gündür aranıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar 65'inci gününde devam ediyor.

        Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında karadan tarama faaliyeti sürüyor.

        Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer ekipler ise elverişsiz hava şartları nedeniyle 2 gündür ara verdiği denizden çalışmalara yeniden başladı.

        Su Altı Arama ve Kurtarma polis ekibi de Bozhane Limanı'na geldi.

        Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde batık geminin enkazını kaldırma işlemlerine de hava şartlarının düzelmesiyle devam edileceği öğrenildi.

        Bu arada aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri sürüyor.

        Sahil güzergahının bir bölümü, vinç ve iş makineleriyle yürütülen çalışmalar nedeniyle emniyet şeridine alınarak, yaya geçişine kapalı tutuluyor.

        Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.​​​​​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Zonguldak-Ankara yoluna düşen dev kayalar kaldırılıyor
        Zonguldak-Ankara yoluna düşen dev kayalar kaldırılıyor
        MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK; MAHSUR KALAN 2 MADENCİ 11 SAAT SONRA KURTARILDI
        MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK; MAHSUR KALAN 2 MADENCİ 11 SAAT SONRA KURTARILDI
        Maden ocağında göçük; mahsur kalan 2 madenci 11 saat sonra kurtarıldı
        Maden ocağında göçük; mahsur kalan 2 madenci 11 saat sonra kurtarıldı
        Zonguldak'ta maden ocağındaki göçük nedeniyle mahsur kalan 2 işçi kurtarıld...
        Zonguldak'ta maden ocağındaki göçük nedeniyle mahsur kalan 2 işçi kurtarıld...
        Zonguldak'ta dev kayalar yola düştü, otomobil hasar gördü
        Zonguldak'ta dev kayalar yola düştü, otomobil hasar gördü
        Heyelan nedeniyle ulaşımda aksama yaşanan Zonguldak-Ankara kara yolundaki ç...
        Heyelan nedeniyle ulaşımda aksama yaşanan Zonguldak-Ankara kara yolundaki ç...