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        Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 17:20 Güncelleme: 23.01.2024 - 17:28
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        Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Belen Sanayi Sitesi'nden çıkan Hüseyin A. (73) idaresindeki 67 LK 019 plakalı otomobil, ana yolda ilerleyen Serhan H'nin kullandığı 06 GA 9845 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Aynur A, Ceyda K. ve Talha T. yaralandı.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Hüseyin A. kurtarılamadı.

        Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksadı.

        Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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