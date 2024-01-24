Zonguldak'ta otomobilin çarptığı yaya öldü

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Savaş A. idaresindeki 67 SE 155 plakalı otomobil, Ereğli-Zonguldak kara yolu Kavaklık 1. Köprü kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Hakkı K'ye (73) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Hakkı K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hakkı K'nin cenazesi, incelemenin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksadı.

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