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        Zonguldak'ta 15 metre yükseklikten kara yoluna düşen otomobildeki 2 kişi öldü

        Zonguldak'ta, 15 metre yükseklikten kara yoluna düşen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 23:42 Güncelleme: 25.01.2024 - 23:52
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        Zonguldak'ta 15 metre yükseklikten kara yoluna düşen otomobildeki 2 kişi öldü
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        Zonguldak'ta, 15 metre yükseklikten kara yoluna düşen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Zonguldak-Ankara kara yolunun 16. kilometresinde, S.E'nin (43) kullandığı 67 ZK 679 plakalı otomobil, Sapça mevkisinde 15 metre yükseklikteki istinat duvarından kara yoluna düştü.

        İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Sedat Ermiş (45) ve Özkan Eliusta'nın (41) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada ağır yaralanan ve AFAD ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü S.E. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Ermiş ve Eliusta'nın cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Öte yandan güvenlik önleminin alındığı kara yolunda polis ekipleri otomobilin düştüğü yerde kazaya dair iz ararken, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Yılmaz da incelemelerde bulundu.

        Otomobil çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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