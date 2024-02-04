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        Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca 2 bin 49 kişi sorgulandı

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 14:15 Güncelleme: 04.02.2024 - 14:18
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        Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca 2 bin 49 kişi sorgulandı
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        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirdi.

        İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uygulamaya, 50 ekip ve 150 personel katıldı.

        Ekipler, uygulama kapsamında 2 bin 49 kişiyi sorguladı.

        Cinsel istismar, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan 4 şüpheli ve yoklama kaçağı olarak aranan 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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