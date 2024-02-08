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        Felsefeci Şaban Teoman Duralı doğum yıl dönümünde BEÜ'de anıldı

        Felsefeci, yazar Şaban Teoman Duralı'nın 77. doğum yıl dönümü dolayısıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEÜ) panel ve sergi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 16:15 Güncelleme: 08.02.2024 - 16:19
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        Felsefeci Şaban Teoman Duralı doğum yıl dönümünde BEÜ'de anıldı
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        Felsefeci, yazar Şaban Teoman Duralı'nın 77. doğum yıl dönümü dolayısıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEÜ) panel ve sergi düzenlendi.

        İlahiyat Fakültesi Ali Arslan Konferans Salonu'nda, "Bir Şair, Bir Seyyah, Bir Kaşif, Bir Filozof Teoman Duralı Paneli" ve "Bir Filozofun Dünya Nöbeti Teoman Duralı Sergisi" gerçekleştirildi.

        Açılışı yapılan sergideki eserler, protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından incelendi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından panelin açışında konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Duralı'nın, eserlerinde Zonguldak'a aşkını dile getirdiğini belirtti.

        Özölçer, dünyayı gezen Duralı'nın okuma, yazma ve anlatma heyecanıyla dolu olduğunu belirterek, sağlığında çok arzu ettiği Zonguldak BEÜ'de felsefe bölümünün açılması arzusunun kendilerine nasip olmasını temenni etti.

        Konuşmanın ardından İhsan Fazlıoğlu moderatörlüğündeki panelde, Prof. Dr. Durmuş Günay, "Teoman Duralı'nın Medeniyet Anlayışı", Prof. Dr. Cengiz Çakmak, "Teoman Duralı'nın Felsefesi"ni anlattı.

        Duralı'nın oğlu Dr. Deniz Duralı ise babasının kendine temel ilke edindiği üç hususa dikkati çekerek, ödev, utanma ve merak duygusu onun hayat felsefesini ifade ettiğini aktardı.

        Dr. Mehmet Sabri Genç de Duralı'nın yaptığı çalışmalarında kültürel ve manevi izlerin önemine dikkati çekerek, onun seyyah, kaşif ve edebi kimliğinin mümtaz şahsiyet olduğuna delalet ettiğini vurguladı.

        Son olarak, İhsan Fazlıoğlu, Teoman Duralı'nın düşünce dünyasında ortaya koyduklarının, insanlarda bıraktığı izlenimlerin ve ufuk açıcı sözlerinin felsefedeki yerini anlattı.

        Etkinliğe, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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