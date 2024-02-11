Zonguldak'ta sahte parayla yakalanan zanlı tutuklandı
Zonguldak'ta üzerinde sahte para ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Zonguldak'ta üzerinde sahte para ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak 100. Yıl Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde O.A'ya (29) üst araması yaptı.
O.A'nın üzerinde 15 bin lira tutarında sahte para ele geçiren ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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