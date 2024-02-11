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        Zonguldak'ta sahte parayla yakalanan zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ta üzerinde sahte para ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 13:49 Güncelleme: 11.02.2024 - 13:57
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        Zonguldak'ta sahte parayla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Zonguldak'ta üzerinde sahte para ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak 100. Yıl Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde O.A'ya (29) üst araması yaptı.

        O.A'nın üzerinde 15 bin lira tutarında sahte para ele geçiren ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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