AK Parti Zonguldak İnsan Hakları Başkanlığı'ndan 28 Şubat açıklaması

AK Parti Zonguldak İnsan Hakları Başkanlığı, 28 Şubat postmodern darbesinin 27. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

Zonguldak Sahili'nde bir araya gelen AK Parti üyeleri adına açıklamayı okuyan İl Gençlik Kolları Başkanı Benhur Özübek, 28 Şubat darbesinin, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirtti.

Özübek, yaşanan darbe sürecinde, İslami kimliğe sahip olan toplumun büyük bir kesiminin türlü yollarla kısıtlandığını vurguladı.

Gençlerin yaşadıklarına değinen Özübek, şunları kaydetti:

"Genç kızlar üniversitelere başörtüleriyle giremedi, kılık-kıyafetleri nedeniyle gençler eğitim haklarından mahkum bırakılarak, ikna odaları eliyle inançlarından vazgeçmeye zorlandılar. Katsayı adaletsizliğiyle gençlerin istedikleri okulda eğitim almalarının önü kapatıldı. Kamu görevlileri, eşleri başörtülü olduğu için fişlendi. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları engellendi."

Özübek, milletin 15 Temmuz gecesi verdiği mücadeleyle, vatandaşların elinden geleceğini, haklarını ve huzurunu alan karanlık darbe dönemlerini bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömdüğünü sözlerine ekledi.

Programa, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, MHP İl Başkanı Mustafa Öztürk, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız, MHP Merkez İlçe Başkanı Çağatay İpekçi, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.