Zonguldak'ta DEAŞ operasyonunda yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı

Zonguldak'ta, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı ve TEM Daire Başkanlığınca, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları ve finans sağladıkları gerekçesiyle 5 şüpheliye yönelik 27 Şubat'ta kentte operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda çok sayıda dijital ve örgütsel materyale el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.